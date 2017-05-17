Популяция редкой калифорнийской морской свиньи может навсегда исчезнуть с лица Земли. Об этом предупредил власти Мексики Всемирный фонд дикой природы. Он призвал восстановить численность этого вида. Его также называют вакитой. Обитает он только в северной части Калифорнийского залива.

[Роберто Рикардс, сотрудник Всемирного фонда дикой природы]:

«Особый процесс по восстановлению популяции вакиты может занять много лет. Необходимо добиться успешного разведения в неволе, а также исключить ловлю сетями, чтобы в дикой природе они также могли размножаться. Это план на долгие годы».

Численность калифорнийской морской свиньи за последние два десятилетия сократилась более чем на 90%. По оценкам специалистов, в природе осталось не более 40 особей. Морские животные гибнут из-за браконьеров, которые ловят редкую рыбу тотоаба жаберными сетями. Вакиты запутываются в них и погибают.

На прошлой неделе актёр Леонардо Ди Каприо напомнил в Twitter президенту Мексики о бедственном положении калифорнийских морских свиней. Он призвал его помочь сохранить исчезающий вид. Президент заверил актёра, что усилия предпринимаются.

[Роберто Рикардс, сотрудник Всемирного фонда дикой природы]:

«Леонардо Ди Каприо входит в совет Всемирного фонда дикой природы в США, и он очень предан делу сохранности окружающей среды. Отрадно видеть быструю реакцию президента Пеньи Ньето».

В 2015-м Мексика ввела двухлетний мораторий на использование жаберных сетей и в начале этого года продлила его действие. Однако защитники природы говорят: запрет не выполняется полностью.

[Мария Хосе Виллануэва, сотрудница Всемирного фонда дикой природы]:

«Нелегальная ловля в этом регионе продолжается, и численность вакит сокращается. Удаление сетей – это самое лучшее для сохранения вида. Иначе следующего рыболовного сезона вакиты не переживут».

Вакита – самая мелкая морская свинья. Она не вырастает больше полутора метров. Существование этого вида подтвердили только в 1985 году. Уникальность вакит – в их эволюции. Учёные считают, что у калифорнийской морской свиньи нет близких родственников.