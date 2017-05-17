ИГИЛ выбили из ещё одного района западного Мосула

[Махди, бригадный генерал]:

«Наши войска проникают всё глубже в район Таммуз. Неосвобождённой остаётся лишь небольшая территория. ИГИЛ запирает мирных жителей в их домах, чтобы замедлить продвижение наших войск. И это на самом деле замедляет продвижение, поскольку наша основная цель – освободить людей от ИГИЛ».

Ещё один район западного Мосула освободили от боевиков «Исламского государства». Эта террористическая организация запрещена в РФ и во многих других странах. Сражение вели правительственные войска Ирака при поддержке ВВС международной коалиции, возглавляемой США.

Из освобождённого района сразу вывозят мирных жителей, поскольку бои продолжаются.

[жительница района Таммуз]:

«Военные спасли нас от террористов ИГИЛ. Боевики плохо относились к нам, вмешивались в любые дела, даже в личную жизнь семей».

Представитель вооружённых сил Ирака заявил во вторник, что «Исламское государство» удерживает лишь несколько районов западного Мосула на территории в 12 квадратных километров.

Правительственные силы намерены окончательно выбить террористов из города к 27 мая, когда начнётся священный для мусульман праздник Рамадан.

Мосул – один из крупнейших городов Ирака и последняя цитадель «Исламского государства» в этой стране. Операция по освобождению Мосула идёт с марта прошлого года. В январе освободили его восточную часть – все районы на левом берегу Тигра.

В начале мая иракские войска при поддержке коалиции добились успеха на новом северо-западном фронте и продвинулись вглубь Мосула. В западной части города всё ещё остаются сотни мирных жителей. Многие погибли от рук террористов или во время авиаударов. По данным властей, на прошлой неделе вдвое возросло число беженцев из западного Мосула. Ежедневно в восточную часть города прибывают около десяти тысяч человек.