В Аргентине мужчины и женщины всё чаще играют в футбол вместе

Аргентина – родина многих лучших футболистов мира, включая Месси и Марадону. Мальчиков здесь приобщают к футболу с двухлетнего возраста. Это также официальная школьная дисциплина.

А с недавнего времени набирают популярность и так называемые смешанные команды – такие, где мужчины и женщины играют наравне бок о бок.

Организация Buenos Aires Football Amigos организует матчи между смешанными командами последние пять лет. Её основательница уверена: это – новая концепция.

[Энн Ван Беусеком, основательница Buenos Aires Football Amigos]:

«Пять лет назад никто и подумать не мог, что можно играть с женщинами. Они говорили, что футбол – очень контактный спорт, играть нужно жёстко. Но понемногу мужчины начали привыкать и поняли, что мешанный футбол – не такой, как чисто мужской или чисто женский».

По данным Женской аргентинской ассоциации футбола, в Аргентине в футбол играют около миллиона представительниц прекрасного пола.

И смешанных команд разного уровня подготовки – всё больше.

[Флоренсия Ринкон, основательница смешанной команды]:

«Мы с сотрудницами всегда хотели поиграть после работы, но 10 человек никогда не набиралось. Поэтому попросили пару парней присоединиться».

Впрочем, по-прежнему не все мужчины хотят играть с женщинами.

[Гидо Сицилиани, футболист-любитель]:

«Я также играю с парнями, и когда кого-то нет, мы зовём поиграть с нами мою родственницу. И один парень всегда говорит, что не может ей пасовать мяч. По-моему, это просто глупости, предрассудки какие-то. Мы все здесь нормально играем».

Тренер одной из ведущих женских футбольных команд Аргентины подтверждает, что женщины играют хорошо. Но сомневается, что смешанный футбол можно вывести на профессиональный уровень.

[Даниель Райес, тренер профессиональной женской команды]:

«Есть физический аспект. Юноши становятся очень сильными по мере взросления после гормональных изменений. Поэтому, когда им всем по 17 лет, девушкам становится сложнее с ними играть. Но с точки зрения техники игры женщины – на том же уровне, что и мужчины. Я в этом не сомневаюсь».

По данным ФИФА, в футбол в мире регулярно играют 265 миллионов человек. И девять из десяти игроков – мужчины. В то же время женский футбол сейчас – самый быстро растущий вид спорта.