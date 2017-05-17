Редкие серьги с розовым и голубым бриллиантами продали за рекордную для такого украшения цену в 57 с половиной миллионов долларов. Драгоценности выставил на торги аукционный дом Sotheby’s. Серьги ушли с молотка по отдельности, но приобрёл их один покупатель.

Безупречный бриллиант «Аполлон голубой» весит более 14 с половиной карат. Вес «Артемиды розовой» — 16 карат. На аукцион Sotheby’s впервые выставляли такие дорогие серьги.

[Дэвид Беннетт, представитель компании Sotheby’s]:

«”Аполлон” и «Артемида» — звёздные лоты аукциона, были проданы по отдельности. Приобрёл их один покупатель, поэтому они останутся парой серёг».

Аукционисты рассчитывали продать уникальные серьги за общую сумму от 50 до 70 миллионов долларов. В торгах также участвовали и другие лоты.

В целом аукцион прошёл хорошо. Дом Sotheby’s выручил 151 миллион долларов. При этом ожидали получить минимум 100 миллионов.

[Дэвид Беннетт, представитель компании Sotheby’s]:

«Думаю, эти торги демонстрируют, что рынок прекрасных и уникальных драгоценностей по-прежнему на подъёме. Мы очень довольны этим аукционом. Продажи были отличные».

В начале апреля аукционный дом Sotheby’s продал за рекордный 71 миллион 200 тысяч долларов крупнейший в мире розовый бриллиант. Камень под названием «Розовая звезда» весит почти 60 карат.