17 мая 2017

«Забег на выживание» привлёк в Германии тысячи участников

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Почти 17 тысяч мужчин и женщин решили испытать себя в «Забеге на выживание» близ немецкого города Арнсберг. Несколько вдохновляющих слов организатора, обратный отсчёт и забег стартовал.

Впереди – дистанция длиной более 16 километров. Участникам необходимо преодолеть водные препятствия, забраться наверх по мокрой покатой стене, спуститься с высокого склона по грязи и, конечно же, бежать и бежать от преграды к преграде, которых на трассе – не менее 20.

Главное в этом забеге – добраться до финиша и при этом помнить о других участниках, не бросать их и подбадривать тех, кто уже устал.

[участник забега]:
«Здесь главенствует командный дух. Мне было немного грустно, что сегодня я побежал один, но в итоге у меня не возникло ощущения одиночества. На трассе я знакомился с разными людьми, мы помогали друг другу, шутили, здоровались. Мне очень понравилось».

[участник забега]:
«Мы побежали группой, но остальные оказались повыносливее меня. Поэтому я сказал им, чтобы бежали вперёд, а я справлюсь. И всё прошло отлично.».

«Забег на выживание» — это совместная идея бывшего британского агента по борьбе с терроризмом Уилла Дина и юриста Гая Ливингстона. Цель забега – помочь людям научиться преодолевать страх перед высотой, огнём, водой и другими опасностями. Но самое важное – всё делать в команде и вместе дойти до финиша.

Впервые такие соревнования прошли семь лет назад в Пенсильвании. С тех пор они обрели популярность во многих странах мира.

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