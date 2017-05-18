В Великобритании стали медленнее расти зарплаты

В Великобритании впервые за два с половиной года рост заработной платы отстаёт от роста инфляции. Это создаёт неблагоприятную обстановку на фоне «брексита» и перед досрочными парламентскими выборами, которые намечены на 8 июня.

В первом квартале средняя недельная заработная плата без премий выросла на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, если учесть инфляцию, то фактически она сократилась на 0,2%. Это привело к ещё большему снижению покупательской способности.

[жительница Лондона]:

«Даже на еду едва хватает. Я никуда не хожу, потому что на это нет денег. Я выбираю: поесть или заплатить за отопление. Одну зиму я просидела под одеялом с бутылками горячей воды, в свитере и с очень синим носом».

Эксперты говорят: рост зарплат замедлился из-за низкой производительности труда в Великобритании.

[Джейн Фоли, сотрудница компании Rabobank]:

«Уровень инфляции достиг 2,7%. Вполне очевидно, что в реальности зарплаты стали ниже. Если посмотреть на начало года, то видно, что реальные доходы людей, которые тратят большую часть денег на еду, сократились на более длительный период времени».

Между тем, безработица в Великобритании опустилась до самого низкого уровня за последние 40 лет. Она составляет 4,6%.

[Филип Хэммонд, министр финансов Великобритании]:

«Мы создали два миллиона 800 тысяч рабочих мест, сократили дефицит почти на три четверти, увеличили доходы пенсионеров более чем на тысячу фунтов стерлингов в год».

В конце марта премьер-министр Тереза Мэй официально запустила процесс выхода страны из Евросоюза. На переговоры с ЕС потребуется около двух лет. Но уже сейчас возникают сложности.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Великобритании придётся заплатить определённую цену, если она ограничит передвижение граждан ЕС.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Это не злой умысел. Просто нельзя извлечь для себя всю выгоду, а потом установить лимит и сказать, что Британия впустит только 100 или 200 тысяч граждан ЕС. Так не пойдёт».

При этом, по словам Меркель, Евросоюз учтёт интересы 48% британцев, которые голосовали против «брексита».