Сирийская оппозиция встретилась со спецпосланником ООН в Женеве

Высший комитет по переговорам, который представляет сирийскую оппозицию, встретился в Женеве со специальным посланником ООН Стаффаном де Мистурой. В швейцарской столице проходит шестой раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии. В них также участвует делегация сирийского правительства.

Стороны при участии посредников обсудят, какие изменения необходимо внести в Конституцию страны. Как только они будут согласованы и приняты обеими делегациями, новый документ вступит в действие.

Кроме того, представители оппозиции и правительства обсудят вопрос о формировании нового руководящего органа страны, проведение всеобщих выборов и борьбу с терроризмом.

[Салем аль-Муслет, председатель Высшего комитета по переговорам]:

«Наша цель – найти политическое, а не военное решение. Военный конфликт уносит жизни, каждый день мы теряем людей. Мы здесь, чтобы спасти их жизни».

Стаффан де Мистура заявил, что нынешние переговоры будут короче предыдущих. Тем не менее, он надеется, что они будут эффективными.

Первые переговоры по Сирии под эгидой ООН прошли в начале прошлого года. Основная цель – остановить гражданскую войну. В переговорах участвовали представители разных стран, в том числе – России, Ирана, США и Турции, а также Евросоюз.

Женевской встрече предшествовали мирные переговоры в Казахстане. Делегация сирийской оппозиции, представители Дамаска и страны-гаранты договорились создать трёхсторонний механизм наблюдения за тем, как воюющие стороны соблюдают режим прекращения огня.