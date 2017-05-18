Венесуэльцы провели вечер со свечами против Мадуро

Антиправительственные выступления продолжаются в этой латиноамериканской стране последние шесть недель. На подавление протестов власти направили вооружённую полицию.
[протестующая]:
«Среди тьмы дорогу всегда будет указывать свет. И мы хотим пойти именно по пути света, свободы и демократии».
[протестующая]:
«Мы вышли сегодня на улицы, потому что хотим возможностей, будущего, хотим жить в стране, где не имеет значения: ты сторонник Чавеса или оппозиционер. Мы хотим быть одной семьёй, положить конец смертям и репрессиям».
Президент Николас Мадуро – преемник Уго Чавеса. Он не пользуется такой же широкой поддержкой населения, как его предшественник, но пытается вести ту же политику. Мадуро обвиняет в экономическом кризисе внешних врагов страны, которых якобы возглавляют США. Он также говорит, что Вашингтон пытается провести в Венесуэле государственный переворот.
Оппоненты говорят, что к кризису привела социалистическая политика президента.
В среду против Мадуро протестовали работники здравоохранения. Они призвали его решить проблему нехватки лекарств.
[протестующий]:
«Нам не хватает лекарств, дети умирают, беременные умирают. Мы не можем их лечить, не можем делать анализы».
На сегодняшний день в Венесуэле не хватает 85% лекарств. Кроме того, миллионы человек страдают от нехватки продуктов питания и небывалой инфляции.