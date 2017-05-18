Венесуэльцы провели вечер со свечами против Мадуро

Тысячи венесуэльцев собрались в Каракасе в ночь на 18 мая на вечер со свечами. Таким образом они снова выразили протест президенту Николасу Мадуро, а также почтили память погибших в стычках с полицией. Их число возросло до 40.

Антиправительственные выступления продолжаются в этой латиноамериканской стране последние шесть недель. На подавление протестов власти направили вооружённую полицию.

[протестующая]:

«Среди тьмы дорогу всегда будет указывать свет. И мы хотим пойти именно по пути света, свободы и демократии». [протестующая]:

«Мы вышли сегодня на улицы, потому что хотим возможностей, будущего, хотим жить в стране, где не имеет значения: ты сторонник Чавеса или оппозиционер. Мы хотим быть одной семьёй, положить конец смертям и репрессиям».

Президент Николас Мадуро – преемник Уго Чавеса. Он не пользуется такой же широкой поддержкой населения, как его предшественник, но пытается вести ту же политику. Мадуро обвиняет в экономическом кризисе внешних врагов страны, которых якобы возглавляют США. Он также говорит, что Вашингтон пытается провести в Венесуэле государственный переворот.

Оппоненты говорят, что к кризису привела социалистическая политика президента.

В среду против Мадуро протестовали работники здравоохранения. Они призвали его решить проблему нехватки лекарств.

[протестующий]:

«Нам не хватает лекарств, дети умирают, беременные умирают. Мы не можем их лечить, не можем делать анализы».

На сегодняшний день в Венесуэле не хватает 85% лекарств. Кроме того, миллионы человек страдают от нехватки продуктов питания и небывалой инфляции.