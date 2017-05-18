Парижане наслаждаются летом

Габриэлла приехала во французскую столицу из Мексики. И так же, как и многие другие туристы, решила принять солнечную ванну на лужайке у подножья Эйфелевой башни.
[Габриэлла Баллистирос, туристка из Мексики]:
«Да, погода чудесная. Это здорово, потому что два дня шёл дождь и было холодно».
[туристка]:
«Сегодня очень хорошо. Я иду сейчас на Эйфелеву башню. Было очень жарко подниматься по лестнице».
[туристка]:
«В наших сумочках — бутылки с водой, мы постоянно пьём. Всё просто. Жара нас не останавливает».
В то время, как одни получают ранний загар, другим достаётся прибыль.
[продавец]:
«Мы продаём много воды, когда жарко, и, думаю, сегодня я буду продавать в три раза больше, чем в день, когда было всего около 20 градусов».
Синоптики обещают, что к концу недели жара спадёт.