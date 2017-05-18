[Хосе Антонио Кастанеда, врач]:

«Результат хороший. Пациент идёт на поправку. Его состояние удовлетворительное. Мы ожидали, что могут возникнуть осложнения, но всё проходит очень-очень хорошо».

Самого полного человека в мире выписали из больницы после операции. 9 мая ему сделали билиопанкреатическое шунтирование. Оно включило удаление части желудка и сокращение способности тонкой кишки всасывать жир. После этого Хуан Педро Франко находился в больнице под наблюдением врачей. Ему прописали строгую диету. Медики говорят: восстановление проходит успешно.

35-летний мексиканец Хуан Педро Франко, когда его доставили в больницу на операцию, весил почти 600 кг.

[Хуан Педро Франко, самый полный в мире человек]:

«Врачи сказали, что я иду на поправку и до сих пор не было никаких осложнений или регресса. Сейчас я на строгой диете, которую прописали медики».

При этом вес мексиканца всё ещё критически большой — более 400 килограммов. Пока он не похудеет, ему угрожают диабет, инфаркт или неполноценная работа внутренних органов.

[Хосе Антонио Кастанеда, врач]:

«После операции осложнений не было. Но могут возникнуть осложнения, вызванные избыточным весом Хуана Педро. Среди них инфаркт, эмболия, тромбоз, ведь его вес всё ещё очень большой».

По данным Всемирной организации здравоохранения, Мексика — мировой лидер по числу людей с ожирением. Треть подростков страдают от избыточного веса.