В Каннах открылся юбилейный кинофестиваль

Юбилейный, 70-й по счёту кинофестиваль открылся в Каннах вечером 17 мая. По красной дорожке прошлись звёзды мирового кинематографа.

В этом году в официальной программе участвуют более 40 фильмов. В основном конкурсе за высшую награду будут соперничать 19 кинокартин. К юбилею «Золотую пальмовую ветвь» сделали особенно роскошной. Её украшают около 170 бриллиантов.

В этом году в жюри фестиваля впервые включили американского киноактёра Уилла Смита. На пресс-конференции он сказал, что очень взволнован.

[Уилл Смит, актёр]:

«Я очень рад оказаться на Каннском кинофестивале. Я родился и вырос в Западной Филадельфии, а не в Каннах. Западная Филадельфия находится далеко от Канн. И когда приезжаешь на Каннский кинофестиваль, то знаешь: он самый престижный в мире кинематографа. Поэтому я очень рад быть здесь, рад, что смогу многому научиться».

Уилл Смит говорит: когда узнал, что придётся смотреть по несколько фильмов в день, сначала испугался.

[Уилл Смит, актёр]:

«Наверное, в последний раз я смотрел по три фильма в день, когда мне было лет 14».

Возглавляет жюри испанский кинорежиссёр Педро Альмодовар.

[Педро Альмодовар, кинорежиссёр, председатель жюри]:

«Надеюсь, все мы получим незабываемые впечатления, такие же, которые получили первые зрители «Вирджинии», «Сладкой жизни» или «Апокалипсиса сегодня». Надеюсь мы увидим чудо».

В состав жюри вошли актрисы Джессика Честейн, Фань Бинбин и Аньес Жауи, а также режиссёры Марен Аде, Паоло Соррентино, Габриэль Яред и Пон Чжун Хо.

Кинофестиваль продлится до 28 мая.