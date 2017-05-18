120-сантиметровый кот Омар претендует на рекорд Гиннесса

Этот рыжий гигант по кличке Омар – из породы крупных кошек мейн-кунов. Его длина от кончика носа до кончика хвоста – 120 сантиметров. Весит исполин 14 килограммов. Сейчас он претендует на звание самого длинного кота в мире. Живёт этот мейн-кун в Мельбурне.

Его хозяйка Стефи Хёрст говорит: не ожидала, что Омар вырастет таким огромным.

[Стефи Хёрст, владелица кота Омара]:

«Мы думали, он будет весить примерно девять килограммов. Но ему ещё не исполнился год, а он уже весил столько. Тогда мы поняли: он подрастёт ещё».

Стефи Хёрст завела страничку с фотографиями Омара в Instagram. После этого котом заинтересовались представители Книги рекордов Гиннесса. В настоящее время титул самого длинного кота в мире принадлежит мейн-куну по кличке Людо из Великобритании. Его длина — 118,3 сантиметра.

Книга Гиннесса вынесет решение в течение 12 недель. А пока Омар немного страдает от излишнего внимания прессы.

[Стефи Хёрст, владелица кота Омара]:

«Когда всё выяснится, он будет счастлив вернуться к жизни обычного домашнего кота».

Омар питается сухим кормом и мясом кенгуру. А в свободное от сна и еды время любит играть с собаками.