120-сантиметровый кот Омар претендует на рекорд Гиннесса

Его хозяйка Стефи Хёрст говорит: не ожидала, что Омар вырастет таким огромным.
[Стефи Хёрст, владелица кота Омара]:
«Мы думали, он будет весить примерно девять килограммов. Но ему ещё не исполнился год, а он уже весил столько. Тогда мы поняли: он подрастёт ещё».
Стефи Хёрст завела страничку с фотографиями Омара в Instagram. После этого котом заинтересовались представители Книги рекордов Гиннесса. В настоящее время титул самого длинного кота в мире принадлежит мейн-куну по кличке Людо из Великобритании. Его длина — 118,3 сантиметра.
Книга Гиннесса вынесет решение в течение 12 недель. А пока Омар немного страдает от излишнего внимания прессы.
[Стефи Хёрст, владелица кота Омара]:
«Когда всё выяснится, он будет счастлив вернуться к жизни обычного домашнего кота».
Омар питается сухим кормом и мясом кенгуру. А в свободное от сна и еды время любит играть с собаками.