Таормина готовится принять саммит «большой семёрки»

Сицилийский город Таормина готовится принять в конце мая саммит «большой семёрки». Работы начались ещё семь лет назад, но пока не завершены.

Идёт строительство двух вертолётных площадок. На них будут доставлять лидеров стран, которые входят в состав «группы семи». Кроме того, необходимо завершить ремонт дорог.

Между тем, в Таормине уверены: успеют всё сделать в срок.

[Риккардо Карпино, специальный уполномоченный]:

«Мы намерены закончить работы как можно быстрее в оставшееся время».

Одна из проблем: обеспечение безопасности мировых лидеров. На узких и извилистых улочках города слишком трудно охранять кортежи высокопоставленных гостей.

[Элио Джиардина, мэр Таормины]:

«Агенты секретной службы США приехали в Таормину, чтобы всё проверить. Они изучили город и после этого решили изменить маршрут. Думаю, они смогут приспособиться и обеспечить безопасность».

Ранее Италия возобновила контроль на внутренних границах с шенгенскими странами. Он будет действовать до конца месяца. Таормину во время проведения саммита будут охранять 10 000 сотрудников служб безопасности.

На встречу прибудут лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Евросоюза. «Группа семи» не носит статуса международной организации, поскольку не основана на международном договоре. У неё нет ни устава, ни секретариата.

Во время саммита лидеры стран обсуждают международные проблемы и согласовывают способы их решения. В этом году в числе других вопросов обсудят ракетно-ядерную программу КНДР, а также экономическую ситуацию Греции.

Старинный город Таормина расположен на склоне горы Тауро. Одна из его достопримечательностей – Греческий театр, построенный в III веке до нашей эры. В городе также много старинных церквей, соборов и древних зданий.

Таормина пользуется у туристов популярностью.

[турист из Великобритании]:

«Мы здесь отдыхаем. Думаю, это идеальное место для саммита «большой семёрки» и встречи президента Трампа и других лидеров. Это солнечный, дружелюбный город. Они увидят здесь много древней истории». [турист из Австралии]:

«Это очень маленький городок, но, возможно, встреча таких стран создаст отличную рекламу и поможет бизнесу и Таормины, и всей Сицилии. Город красивый, необыкновенный. Это прекрасное место для отдыха».

Саммит «большой семёрки» пройдёт 26-27 мая.