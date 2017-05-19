Мисс США Кара Маккалоу поднялась на Эмпайр-стейт-билдинг

Кара Маккалоу — «Мисс США 2017», отпраздновала победу на обзорной площадке небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг. 25-летняя девушка обладает учёной степенью по химии. Работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика.

Ближайший год победительница конкурса планирует посвятить американским детям. Она постарается заинтересовать их научной карьерой, будет рассказывать о технике, инженерии и математике.

Кара Маккалоу уверена: её проект поможет школьникам выбрать интересную профессию.

[Кара Маккалоу, «Мисс США 2017»]:

«Я хочу рассказать детям обо всех точных науках. Поэтому я собираюсь популяризовать проект под названием «Путешествие в науку для детей», который финансирую сама. Мне хочется привить детям интерес к знаниям, поэтому я буду посещать школы, проводить занятия и семинары для старшеклассников».

Финал 65-го конкурса «Мисс США» прошёл в Лас-Вегасе 14 мая. В нём участвовали представительницы 51 штата. По традиции, среди конкурсанток были социально-активные красавицы. Это и адвокаты, и предпринимательницы, и защитницы прав человека. При этом они должны быть не просто красивыми, а ещё и находчиво отвечать на вопросы членов жюри.

Кара Маккалоу будет представлять США на международном конкурсе «Мисс Вселенная».