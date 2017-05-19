19 мая 2017

Греческий парламент урезал пенсии на фоне стычек

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Греческие депутаты в четверг одобрили урезание пенсий и повышение налогов. Эти реформы – одно из требований кредиторов, которые оказывают Афинам финансовую помощь.

Левое правительство приняло новые меры экономии за четыре дня до встречи министров финансов зоны евро в Брюсселе. Оно надеется, что этот шаг убедит кредиторов выделить новый транш помощи в размере 7,5 миллиардов евро, а также списать часть долга страны.

153 депутата проголосовали «за» и 128 — «против».

[Алексис Ципрас, премьер-министр Греции]:
«Мы чувствуем, что это – последний шаг. Никто не отрицает, никто не сомневается, что с этим договором есть проблемы; однако он открывает перед нами путь».

Голосование прошло на фоне протестов.

[протестующий]:
«Революция — единственный выход. Они забрали у нас всё. Эти псевдолевые нас уничтожают. Остаётся только противостоять им».

[протестующая]:
«Правительство должно уйти в отставку немедленно. Люди требуют отставки».

Акция протеста сопровождалась стычками с полицией. Демонстранты бросали в представителей сил безопасности коктейли Молотова и петарды. Полиция применила слезоточивый газ.

Впервые Греция обратилась за финансовой помощью в обмен на урезание расходов в 2010 году. С тех пор национальное производство сократилось на четверть.

Премьер-министр Алексис Ципрас пришёл к власти в 2015 году на обещаниях отказаться от мер экономии. Однако через несколько месяцев после избрания он также согласился выполнять требования кредиторов.

Новые меры экономии внедрят в 2019-2020 годах. Афины надеются, что это убедит участвовать в программе помощи и Международный валютный фонд. Размер последнего пакета должен составить 86 миллиардов евро.

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