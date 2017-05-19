Президенту Бразилии Мишелу Темеру грозит импичмент

Верховный суд Бразилии обнародовал аудиозапись, на которой президент страны якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента. Ранее этот же суд разрешил начать в отношении Мишела Темера расследование по подозрениям в коррупции.

Запись предоставили два предпринимателя. На ней разговор ведётся об экс-спикере Эдуарду Кунье. Он в своё время инициировал импичмент бывшего президента Дилмы Русеф. Однако позже лишился депутатского мандата из-за обвинений в коррупции. Темер якобы подтверждает, что хочет заплатить Кунье в обмен на его молчание. При этом о чём именно его просят молчать, пока неясно.

Новость о расследовании обрушила фондовые рынки страны. Кроме того, Социалистическая партия Бразилии объявила, что выходит из коалиции с правящей.

Президент же заявил о своей невиновности. Он также отказался уходить в отставку.

[Мишел Темер, президент Бразилии]:

«Я никого не просил подкупать в обмен на молчание. Я не покупал ничьё молчание. Вот почему я не боюсь никаких заявлений. Я не нуждаюсь в особом статусе, потому что мне нечего скрывать».

Тем временем тысячи бразильцев вышли на улицы Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и других городов с протестом. Они требуют, чтобы Мишел Темер сложил полномочия.

[протестующий]:

«Мы хотим, чтобы Темер ушёл. И не только он. Хотим, чтобы ушли все коррупционеры, потому что этот Конгресс – группа преступников».

Два депутата парламента уже передали спикеру нижней палаты запросы об импичменте Мишела Темера.

Напомним, в конце августа прошлого года сенаторы большинством голосов поддержали импичмент и предшественницы Темера – Дилмы Русеф. До этого её временно отстранили от должности также по обвинениям в коррупционной деятельности.