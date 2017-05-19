2300 мигрантов спасли в Средиземном море за день

Около 2300 мигрантов доставили на спасательный корабль «Водолей» в Средиземном море недалеко от территориальных вод Ливии. Беженцы пытались добраться до Европы на 22 деревянных и надувных лодках. Спасательная операция началась рано утром в четверг и завершилась только к концу дня.

Мигранты вздохнули с облегчением, когда их начали подбирать сотрудники гуманитарных организаций. Ненадёжные суда часто не выдерживают дальнего и опасного пути, поскольку находятся в плохом состоянии либо перегружены.

Людей перевозили с лодок на корабль по 20 человек. Среди спасённых – десять маленьких детей, которые плыли со своими родными. Ещё более 90 несовершеннолетних отправились в Европу без сопровождения взрослых. Также на лодках находилось около десяти беременных женщин. Все эти люди бежали из Нигерии, Судана, Марокко и Бангладеш.

Мигрантов доставили на борт «Водолея» сотрудники организации SOS Mediterranean. Она ведёт поисково-спасательные операции в Средиземном море между Сицилией, Лампедузой и Ливией. На корабле также работают медики организации «Врачи без границ».

После завершения операции все лодки нелегальных перевозчиков были уничтожены. В этом году резко увеличилось число людей, которые пытаются доплыть из Ливии до Италии. С начала января в эту страну ЕС прибыло на треть больше мигрантов, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие беженцы добираются до Европы по несколько лет. Им приходится ехать через Сахару, чтобы попасть в Ливию. В дороге они часто попадают в руки преступников, которые вымогают у них деньги либо продают в рабство. Тех, кто отправляется в морское путешествие, также ждёт опасность.

[мигрант из Судана]:

«Мы вышли в море в два часа ночи. И тут же нелегальные перевозчики людей подплыли к нашей лодки, сняли мотор и оставили нас умирать. Позже нас нашла ливийская береговая охрана и спасла всех. Я очень рад».

По данным УВКБ ООН, с начала года в Средиземном море погибло более 1150 мигрантов.