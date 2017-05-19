Жители Нидерландов в восторге от тайной работы их короля

[жительница Нидерландов]:

«Здорово! Люди не знали о его работе. Хотя не все летают на больших самолетах, но всё равно отлично. Мы слышали, что, прежде чем стать королем, он вместе с женой и детьми всегда старался вести обычную жизнь. И теперь мы знаем, что это правда». [житель Нидерландов]:

«У каждого свое хобби: кто-то ездит на гоночных трассах, кто-то летает». [житель Нидерландов]:

«Будет смешно, если я полечу на самолете и узнаю, что им управляет нидерландский король. Мне кажется, это здорово».

Жители Нидерландов восторженно встретили новость о том, что их король ведёт двойную жизнь. Недавно в одном из интервью Виллем-Александр признался, что дважды в месяц инкогнито работает вторым пилотом на коммерческих пассажирских рейсах.

Пассажиры короля, как правило, — жители Европы, отправляющиеся в деловые поездки. Как второй пилот он не должен представляться, поэтому никто не догадывается, что за штурвалом – монарх.

В интервью Виллем-Александр признался, что его мечта — управлять более крупным лайнером. Уже этим летом он пройдет курсы, чтобы сесть за штурвал Boeing 737.

Похоже, теперь пассажиры голландских авиакомпаний будут ещё чаще прислушиваться к тому, кто обращается к ним из кабины пилота. Возможно, однажды они услышат голос короля.