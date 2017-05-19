В Перу – нашествие гигантских улиток из Африки

Ахатины входят в список 100 наиболее опасных видов, которые, попадая в другую экосистему, агрессивно её разрушают.
[Хуан Виллареаль, сотрудник Управления охраны окружающей среды]:
«Эти улитки из Африки, но как они здесь оказались? Пока нет ответа, мы проводим совместное расследование с полицией».
Улитки несут опасность не только чужеродной экосистеме, но и людям. Они питаются на помойках и становятся разносчиками болезней.
[Вильма Мариатеги, сотрудница аграрной санитарной службы]:
«По привычке они находят места с мокрой грязью, живут в крысином помёте. А испачкавшись в нём, переносят паразитов и бактерии».
Предполагают, что нашествие ахатин вызвано проливными дождями и наводнениями, которые ранее обрушились на регион.
[местная жительница]:
«Этих опасных улиток всё больше. Боюсь, они переберутся ко мне по стене, поэтому я поливаю их солёной водой».
Власти рекомендуют местным жителям не брать ахатин в руки, а также не выбрасывать их на помойку живыми. Специалисты советуют обливать улиток солёной водой либо обращаться за помощью к властям.