В Перу – нашествие гигантских улиток из Африки

Настоящее бедствие из-за нашествия улиток вида ахатина гигантская началось в перуанском регионе Анкаш. Эти сухопутные брюхоногие моллюски родом из Африки. Как они попали в Перу, власти пока выясняют.

Ахатины входят в список 100 наиболее опасных видов, которые, попадая в другую экосистему, агрессивно её разрушают.

[Хуан Виллареаль, сотрудник Управления охраны окружающей среды]:

«Эти улитки из Африки, но как они здесь оказались? Пока нет ответа, мы проводим совместное расследование с полицией».

Улитки несут опасность не только чужеродной экосистеме, но и людям. Они питаются на помойках и становятся разносчиками болезней.

[Вильма Мариатеги, сотрудница аграрной санитарной службы]:

«По привычке они находят места с мокрой грязью, живут в крысином помёте. А испачкавшись в нём, переносят паразитов и бактерии».

Предполагают, что нашествие ахатин вызвано проливными дождями и наводнениями, которые ранее обрушились на регион.

[местная жительница]:

«Этих опасных улиток всё больше. Боюсь, они переберутся ко мне по стене, поэтому я поливаю их солёной водой».

Власти рекомендуют местным жителям не брать ахатин в руки, а также не выбрасывать их на помойку живыми. Специалисты советуют обливать улиток солёной водой либо обращаться за помощью к властям.