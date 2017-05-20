Ботаники предупреждают: препараты китайской медицины нужно проверять

Повышенный спрос на препараты китайской медицины имеет негативные последствия. Учёные из Королевских ботанических садов Кью в Лондоне предупреждают: запасы природы истощаются. Из-за этого многие травы заменяют неэффективными или даже вредными аналогами.

Например, цветы айвы. В Китае их используют для лечения многих болезней, включая артрит. Но не все виды айвы подходят. То же касается и магнолии. Кора не каждого вида имеет целебные свойства.

В Китае определять эффективность препаратов умеют. А в других странах нужных знаний не хватает.

Здесь, в лондонском ботаническом саду, идентификацией занимаются ещё с начала XIX века. Ботаники говорят: задача сложная, ведь растения обычно высушивают. Сегодня определить некоторые виды можно только при помощи анализа ДНК.

Поэтому здесь решили создать каталог растений.

[Кристин Леон, ботаник]:

«Мы пытаемся описать конкретные компоненты китайских лекарств, которых становится мало в природе и которые заменяют дешёвыми аналогами или чем-то другим, возможно, неэффективным».

Проблема в повышенном международном спросе. Китай не может его удовлетворить, поэтому появляются подделки.

[Кристин Леон, ботаник]:

«Например, есть много видов растения рябчик, и в Китае один из них используют в медицине. Луковицы этого растения часто входят в состав лекарств от кашля, хронического бронхита. Растение настолько эффективно, что к сожалению, его начали заменять на похожие, поскольку в природе его осталось мало. Возможно, его заменяют на рябчик другого вида, который не такой эффективный».

Врачи китайской медицины говорят, что идентификацией должны заниматься они сами.

[Хань Бинь, врач китайской медицины]:

«Как можно оценить качество препарата? Это должны решать врачи, а не заводы или службы по контролю, потому что они могут рассматривать качество одного или двух составляющих и не обращать внимания на качество смеси в целом. Думаю, единственный показатель качества – эффективно ли лекарство».

На сегодняшний день препараты китайской медицины используют более чем в 100 странах мира.

[Кристин Леон, ботаник]:

«Последние несколько десятилетий процветала торговля засушенными препаратами китайской медицины. Вложили много денег, чтобы проверить их эффективность и то, как их можно применять. Но очень мало инвестировали в проверку того, действительно ли это нужные виды растений».

Учёные надеются, что их книга поможет отличать эффективные лекарства от подделок.