Ботаники предупреждают: препараты китайской медицины нужно проверять

Например, цветы айвы. В Китае их используют для лечения многих болезней, включая артрит. Но не все виды айвы подходят. То же касается и магнолии. Кора не каждого вида имеет целебные свойства.
В Китае определять эффективность препаратов умеют. А в других странах нужных знаний не хватает.
Здесь, в лондонском ботаническом саду, идентификацией занимаются ещё с начала XIX века. Ботаники говорят: задача сложная, ведь растения обычно высушивают. Сегодня определить некоторые виды можно только при помощи анализа ДНК.
Поэтому здесь решили создать каталог растений.
[Кристин Леон, ботаник]:
«Мы пытаемся описать конкретные компоненты китайских лекарств, которых становится мало в природе и которые заменяют дешёвыми аналогами или чем-то другим, возможно, неэффективным».
Проблема в повышенном международном спросе. Китай не может его удовлетворить, поэтому появляются подделки.
[Кристин Леон, ботаник]:
«Например, есть много видов растения рябчик, и в Китае один из них используют в медицине. Луковицы этого растения часто входят в состав лекарств от кашля, хронического бронхита. Растение настолько эффективно, что к сожалению, его начали заменять на похожие, поскольку в природе его осталось мало. Возможно, его заменяют на рябчик другого вида, который не такой эффективный».
Врачи китайской медицины говорят, что идентификацией должны заниматься они сами.
[Хань Бинь, врач китайской медицины]:
«Как можно оценить качество препарата? Это должны решать врачи, а не заводы или службы по контролю, потому что они могут рассматривать качество одного или двух составляющих и не обращать внимания на качество смеси в целом. Думаю, единственный показатель качества – эффективно ли лекарство».
На сегодняшний день препараты китайской медицины используют более чем в 100 странах мира.
[Кристин Леон, ботаник]:
«Последние несколько десятилетий процветала торговля засушенными препаратами китайской медицины. Вложили много денег, чтобы проверить их эффективность и то, как их можно применять. Но очень мало инвестировали в проверку того, действительно ли это нужные виды растений».
Учёные надеются, что их книга поможет отличать эффективные лекарства от подделок.