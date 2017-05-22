На Кипре обсудили, как остановить незаконную торговлю культурными ценностями

Международная конференция, посвящённая незаконной торговле культурными ценностями, прошла на Кипре. Участники встречи обсудили, как пресечь такую торговлю. По их мнению, она главный источник финансирования вооружённых групп в зонах конфликтов.

Армения, Кипр, Греция, Португалия, Сан-Марино и Мексика стали первыми странами, которые подписали проект договора. Его подготовил Совет Европы, где в настоящее время председательствует Кипр.

[Иоаннис Кассулидис, министр иностранных дел Кипра]:

«Это первая конференция, на которой обсуждают защиту культурного наследия в мире, а также преступления, связанные с культурными ценностями, от разрушения до разграбления и продажи. Это помогает финансировать терроризм. Если не будет покупателей, то не будет и воров».

На таких конференциях должны разработать общую законодательную базу. Она позволит привлекать к суду за незаконные раскопки, импорт, экспорт, владение артефактами и их продажу на рынке.

[Иоаннис Кассулидис, министр иностранных дел Кипра]:

«Есть много резолюций Совета Безопасности. Например, они запрещают продавать артефакты, которые поступили из зон конфликтов. Но этого недостаточно. Нужна общая база. Страны Совета Европы разрабатывают общие правила. Их нужно утвердить в национальных парламентах».

Участники встречи сказали, что вопрос продажи артефактов особенно важен из-за войны в Ираке и Сирии. По некоторым оценкам, запрещённая группировка «Исламское государство» заработала около 150 миллионов долларов на продаже антиквариата.