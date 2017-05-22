Большая панда в зоопарке Токио, возможно, беременна

Размножение больших панд в неволе происходит довольно редко. Однако эта самочка по кличке Син Син, возможно, беременна. Об этом уже сообщила администрация зоопарка Уэно, который находится в Токио.

Панде Син Син одиннадцать лет. В токийский зоопарк прибыла вместе с самцом по кличке Ри Ри шесть лет назад. Через год у пары родился детёныш. Однако он оказался очень слабым, и его не сумели спасти.

Теперь сотрудники зоопарка хотят избежать подобного.

[Хирофуми Ватабэ, заместитель директора зоопарка]:

«Предыдущий детёныш умер через шесть дней. Выходить их в раннем возрасте очень трудно, поэтому мы хотим правильно подготовиться к родам и выхаживанию детёныша».

Между тем, сотрудники зоопарка не исключают возможности ложной беременности у Син Син. Отличить её от настоящей сложно. У самки также снижается аппетит, появляется вялость и происходят изменения на гормональном уровне.

При этом ультразвуковое исследование тоже не всегда вносит ясность, поскольку плод у панды очень маленький. Детёныши рождаются весом от 90 до 130 граммов.

[Хирофуми Ватабэ, заместитель директора зоопарка]:

«У больших панд бывает ложная беременность. У нас в 2013 году так и случилось. Поэтому мы хотим тщательно проверить, настоящая ли это беременность, которой мы ждём. Если так – будем готовиться к родам».

Посетители зоопарка надеются, что у большой панды всё же будет потомство.

[посетитель зоопарка]:

«Я хочу увидеть детёныша панды». [посетительница зоопарка]:

«Мы возлагаем на неё большие надежды, и хочется, чтобы всё прошло хорошо. Думаю, на этот раз так и будет».

Если Син Син всё же беременна, то, как предполагают специалисты, она родит в начале июня или чуть позже.

Большие панды обитают в горных районах Китая. Син Син и Ри Ри прибыли в Японию из китайского заповедника Вэньчуань-Улун. КНР сдаёт в аренду больших панд разным зоопаркам мира. Срок аренды – десять лет. Потом медведей вместе с потомством возвращают Китаю.