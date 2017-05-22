Большая панда в зоопарке Токио, возможно, беременна

Панде Син Син одиннадцать лет. В токийский зоопарк прибыла вместе с самцом по кличке Ри Ри шесть лет назад. Через год у пары родился детёныш. Однако он оказался очень слабым, и его не сумели спасти.
Теперь сотрудники зоопарка хотят избежать подобного.
[Хирофуми Ватабэ, заместитель директора зоопарка]:
«Предыдущий детёныш умер через шесть дней. Выходить их в раннем возрасте очень трудно, поэтому мы хотим правильно подготовиться к родам и выхаживанию детёныша».
Между тем, сотрудники зоопарка не исключают возможности ложной беременности у Син Син. Отличить её от настоящей сложно. У самки также снижается аппетит, появляется вялость и происходят изменения на гормональном уровне.
При этом ультразвуковое исследование тоже не всегда вносит ясность, поскольку плод у панды очень маленький. Детёныши рождаются весом от 90 до 130 граммов.
[Хирофуми Ватабэ, заместитель директора зоопарка]:
«У больших панд бывает ложная беременность. У нас в 2013 году так и случилось. Поэтому мы хотим тщательно проверить, настоящая ли это беременность, которой мы ждём. Если так – будем готовиться к родам».
Посетители зоопарка надеются, что у большой панды всё же будет потомство.
[посетитель зоопарка]:
«Я хочу увидеть детёныша панды».
[посетительница зоопарка]:
«Мы возлагаем на неё большие надежды, и хочется, чтобы всё прошло хорошо. Думаю, на этот раз так и будет».
Если Син Син всё же беременна, то, как предполагают специалисты, она родит в начале июня или чуть позже.
Большие панды обитают в горных районах Китая. Син Син и Ри Ри прибыли в Японию из китайского заповедника Вэньчуань-Улун. КНР сдаёт в аренду больших панд разным зоопаркам мира. Срок аренды – десять лет. Потом медведей вместе с потомством возвращают Китаю.