Из Хомса вывезли последних боевиков

Последние повстанцы, остававшиеся в сирийском Хомсе, садятся в автобусы вместе со своими семьями. Их эвакуируют из города согласно договорённостям, достигнутым ранее в Астане. Таким образом, Хомс полностью переходит под контроль правительственных сил. Впервые за все годы военного конфликта в Сирии. Он начался в 2011 году.

Повстанцы покидают район аль-Ваер, их последний местный оплот.

[Таляль Барази, губернатор провинции Хомс]:

«С сегодняшнего дня в аль-Ваере нет повстанцев и оружия, и сюда возвращаются ремонтники, рабочие и правительственные ассоциации. В течение недели с помощью правительства в аль-Ваере наладят водопровод, электричество и коммуникации. Также продолжаем обеспечивать безопасность». [житель Хомса]:

«Я поддерживаю примирение и всех, кто трудится на благо Сирии».

Боевиков эвакуировали в субботу и воскресенье. Операцию проводили при участии российских военных. Всего вывезли несколько сотен человек. Как ожидается, большинство из них направятся в провинцию Идлиб, которую контролируют силы оппозиции.

Хомс несколько лет находился в осаде. Основная часть боевиков покинула этот город в центральной части Сирии ещё в 2014 году.