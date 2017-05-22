Из Хомса вывезли последних боевиков

Повстанцы покидают район аль-Ваер, их последний местный оплот.
[Таляль Барази, губернатор провинции Хомс]:
«С сегодняшнего дня в аль-Ваере нет повстанцев и оружия, и сюда возвращаются ремонтники, рабочие и правительственные ассоциации. В течение недели с помощью правительства в аль-Ваере наладят водопровод, электричество и коммуникации. Также продолжаем обеспечивать безопасность».
[житель Хомса]:
«Я поддерживаю примирение и всех, кто трудится на благо Сирии».
Боевиков эвакуировали в субботу и воскресенье. Операцию проводили при участии российских военных. Всего вывезли несколько сотен человек. Как ожидается, большинство из них направятся в провинцию Идлиб, которую контролируют силы оппозиции.
Хомс несколько лет находился в осаде. Основная часть боевиков покинула этот город в центральной части Сирии ещё в 2014 году.