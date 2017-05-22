Иранцы празднуют победу Рухани на выборах

Тысячи молодых сторонников президента Хасана Рухани собрались на площади Вали-Э-Аср в Тегеране. Они приветствуют его победу на выборах, которые прошли в Иране 19 мая. Президент остаётся на посту ещё на один срок.

За Рухани проголосовали более 57% избирателей. Его главный оппонент – консерватор Ибрагим Раиси, набрал 38% голосов.

Хасан Рухани обещает предоставить иранским гражданам свободы, а также – строить мирные и дружеские отношения с другими странами. Во время первого срока он договорился с группой шести стран частично свернуть ядерную программу Ирана. Этим он добился смягчения санкций со стороны ООН, Евросоюза и США.

[сторонница Хасана Рухани]:

«Он выбирает миролюбие, и нам этого достаточно». [сторонница Хасана Рухани]:

«Мы не хотим санкций. Во время предвыборной кампании он заявил, что мы не хотим санкций, не хотим давать для них повод».

Во время второго срока Рухани намерен снизить уровни безработицы и инфляции. При этом США надеются, что он полностью свернёт иранскую ракетную программу.

Президент Ирана – второе по важности лицо в стране после Верховного лидера, который принимает окончательные решения о признании результатов выборов. Полномочия президента ограничены, однако он может оказывать влияние на правительство. Должность президента в Иране можно занимать не более двух сроков подряд.