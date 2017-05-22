Страны-участницы ТТП решили продвигать торговлю без США

Страны, входящие в Транстихоокеанское партнёрство (ТТП), договорились продвигать соглашение без Соединённых Штатов. Изначально планировалось создать зону свободной торговли между двенадцатью странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США. Однако позже Дональд Трамп отказался от участия и высказался в поддержку соглашений, которые на первое место ставили бы интересы американцев.

В воскресенье участники саммита АТЭС во Вьетнаме поддержали партнёрство. Но о скором его внедрении речи пока не идёт.

[Тодд Макклей, министр торговли Новой Зеландии]:

«Мы уважаем выбор США. ТТП из 11 стран тоже имеет вес и значение. Поэтому мы думаем, как продвигать ТТП среди 11 стран. Но мы также знаем, что США всегда поддерживали торговлю. Надеюсь, что они смогут предложить что-то, что заинтересует другие страны».

Министр торговли Вьетнама отметил, что участники саммита составили совместное заявление с оценкой ТТП с точки зрения 11 стран. Они также выделили основные трудности, которые стоят на пути соглашения. Их обсудят на предстоящем саммите по Транстихоокеанскому партнёрству. Он состоится в ноябре во Вьетнаме вместе с саммитом АТЭС.

[Тран Туан Анх, министр торговли Вьетнама]:

«ТТП – это торговое соглашение нового поколения. Оно выдвигает очень высокие требования к странам-членам. Но с другой стороны оно предоставляет им возможности для стабильного экономического роста, роста региона и роста мировой экономики».

Тем временем, представитель США отметил, что его страна не собирается возвращаться к партнёрству. По его словам, Вашингтон нацелен заключать двусторонние торговые соглашения со странами Азии.

В настоящее время ТТП помимо Новой Зеландии и Вьетнама включает Австралию, Малайзию, Мексику, Японию, Канаду, Перу, Бруней, Чили и Сингапур.