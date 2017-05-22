Канны: розовые волосы Сальмы Хайек и благотворительность Наоми Кэмпбелл

В рамках Каннского кинофестиваля раздали награды премии Women in Motion. Церемонию уже в третий раз организовывает компания Kering. Её владелец – муж голливудской актрисы Сальмы Хайек французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

В этот раз главную статуэтку решили вручить Изабель Юппер. Французская актриса снимается в кино уже более 40 лет. Она дважды получала награду Каннского кинофестиваля в категории «Лучшая актриса». Её также 15 раз номинировали на премию кинематографа Франции «Сезар».

[Изабель Юппер, актриса]:

«Я очень счастлива получить награду Woman in Motion. Это прекрасный титул, который символизирует, что женщины идут вперёд. Нам, женщинам, ещё многое предстоит сделать».

Фурор на церемонии произвела актриса Сальма Хайек. Она появилась с розовыми волосами.

[Сальма Хайек, актриса]:

«Мне надоело много лет ходить в одном и том же цвете. Я решила просто повеселиться. Этот цвет сочетается с цветами, сегодня мы все художники».

Тем временем, в рамках кинофестиваля состоялся и благотворительный вечер организации Fashion for Relief. Она посредством моды помогает решению многих проблем в мире: от гуманитарных до экологических.

В этот раз активное участие приняла модель Наоми Кэмпбелл. К ней присоединились коллеги по цеху Хайди Клум и Анна Кливленд, а также актёр Антонио Бандерас и итальянский дизайнер Донателла Версаче.

[Хайди Клум, модель]:

«Мы прилетели на один вечер, чтобы поддержать Наоми. А в три часа ночи опять улетаем. То есть побудем здесь совсем недолго». [Антонио Бандерас, актёр]:

«Есть много способов использовать свой звёздный статус. Можно ничего не делать, можно играть в гольф, а можно помогать другим».

Средства от продажи билетов пойдут на помощь детям.