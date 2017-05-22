В ночном марафоне в Бангкоке победили кенийцы

Ночной марафон в Бангкоке собрал более 10 000 лучших бегунов из разных стран мира и со всех уголков Таиланда. Дистанция – 42 километра 195 метров.

Первым среди мужчин стал спортсмен из Кении. Он достиг финиша через 2 часа 30 минут и 23 секунды после старта. Победа далась нелегко. Для африканского бегуна тайские погодные особенности оказались непривычными.

[Силас Мутури, победитель марафона]:

«Здесь очень жарко, но это нормально, а вот влажность просто ужасная».

Победу среди женщин завоевала тоже кенийка. Она преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 53 минуты и 31 секунду. О сложностях не вспоминает, только радуется первенству.

[Эстер Мачария, победительница марафона]:

«Я довольна, потому что добежала до конца. Я финишировала в одиночестве, и на дистанции никаких проблем не было. Я просто счастлива стать номером один».

Победители марафона получат денежные призы в размере 5000 долларов США. За второе место предусматривается награда в сумме 3000 долларов.

В Бангкоке также ежегодно проходят забег на десять километров и полумарафон на 21 километр.