Немецкий студент установил мировой рекорд по хайлайну

Прекрасный пейзаж Французской Ривьеры и раскачивающаяся нейлоновая стропа на высоте более 600 метров над землёй. В таких условиях проходят соревнования хайлайнеров на пятой ежегодной встрече.

Нынешняя цель – побить мировой рекорд по самому длинному хайлайну. Предыдущее достижение – 800 метров. Новая дистанция — в два раза длиннее.

[Тристан Боше, организатор]:

«Вид великолепный. Чувствуешь, будто плывёшь по воздуху, просто волшебство какое-то. Ощущения совсем новые, стропа качается и двигается во все стороны. Это впечатляет. Те, кто пойдёт по ней, очень смелые».

Покорять дистанцию в 1600 метров подошла очередь немецкого студента Фридриха Куне. Рядом – группа поддержки.

[зрительница]:

«Я не боюсь за него. Думаю, он знает, что делает. Стропа хорошо закреплена, по крайней мере, я надеюсь на это. И у него страховка».

И вот, 27-летний Фридрих Куне стал единственным, кто преодолел 1600 метров нейлоновой стропы, натянутой между горными утёсами. На это ему потребовалось два часа и максимум усилий. Награда – титул нового рекордсмена.

[Фридрих Куне, хайлайнер]:

«Очень длинная дистанция, самая длинная в мире. Мне никогда не приходилось столько идти по стропе. Понадобилась вся моя выносливость, но всё равно было очень сложно. В середине полегче, но идти в конце и в начале довольно тяжело».

Хайлайн – это один из видов слэклайна, который считается экстремальным видом спорта. От хождения по канату он отличается тем, что в нём используется провисающая нейлоновая стропа.

Соревнования по хайлайну проходят во Франции с 2013 года. Участвуют как профессионалы, так и любители.