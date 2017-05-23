Гольф помогает ветеранам войны преодолеть психологическую травму

На этом зелёном поле в 80-ти километрах от Нью-Йорка учатся играть в гольф ветераны, которые служили во Вьетнаме либо в Ираке и Афганистане. Говорят, что с войны никто не возвращается прежним. Так и эти мужчины до сих пор не могут обрести душевное равновесие. Все они страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Помочь им справиться с психологическим недугом решила Ассоциация профессиональных гольфистов. По мнению её представителей, эта спокойная спортивная игра способна отвлечь от тяжёлых мыслей.

[Энди Крейн, профессиональный игрок в гольф]:

«Посттравматическое стрессовое расстройство незаметно человеческому глазу. Когда видишь человека без руки или ноги, понимаешь, что у него травма. Но что у человека в душе, нам не видно».

Профессиональные гольфисты говорят: цель программы – позволить ветеранам просто наслаждаться игрой. Правда, многие раньше ни разу не держали в руках клюшку. Инструкторы терпеливо обучают новичков.

[Сильван Оливьери, ветеран войны во Вьетнаме]:

«Это помогает успокоиться, занимает мысли и словно переносит в иное место. Я думаю только о мяче и больше ни о чём».

Среди участников программы есть и те, кто пытался справиться со стрессовым расстройством с помощью наркотиков. Игра в гольф помогает им восстанавливаться после лечения от наркозависимости.

[Бобби Коллетти, ветеран войны в Ираке]:

«Когда начинаешь вспоминать прошлое – это плохо. А здесь, играя в гольф, заставляешь себя напряжённо работать, занят постоянно. Думаю, это очень полезно».

Программа Ассоциации профессиональных гольфистов действует уже третий год. Курс обучения длится шесть недель. Пройти его можно бесплатно в 80 специальных пунктах по всей стране.