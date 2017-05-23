Австралийский магнат пожертвовал $300 млн на благотворительность

[Эндрю Форрест, магнат]:

«Я стою здесь как ваш слуга. Мне и моей жене Николе очень повезло: мы накопили состояние и теперь можем что-то отдавать. Раньше наша бизнес-модель была не очень функциональной. Мы одалживали деньги, чтобы их отдавать. Но теперь, благодаря сильному сектору железной руды, нам этого больше делать не надо».

Австралийский магнат в сфере горнодобывающей промышленности пожертвовал почти 300 миллионов долларов на благотворительность. Это самая большая сумма в истории страны, поступившая от частного лица. Его деньги пойдут на оказание медицинской помощи малоимущим, на образовательные проекты, а также на борьбу с современным рабством.

Премьер-министр Австралии похвалил Эндрю Форреста, компания которого занимает четвёртое место в мире по объёмам добычи железной руды.

[Малкольм Тернбулл, премьер-министр Австралии]:

«Это полностью меняет правила игры в австралийском филантропическом сообществе. Это изменит жизнь тысяч австралийцев и людей по всему миру».

В Австралии пожертвования от частных лиц обычно направляют в образовательные организации, медицинские и культурные центры. Традиционно они зависят от финансовой поддержки со стороны государства.

Предприниматель сказал, что хочет выделить 75 миллионов на исследование онкологических заболеваний, 75 миллионов — на высшее образование, 75 миллионов — на образование в младших классах и ещё 75 миллионов — на борьбу с современным рабством.

Форрест владеет одной третью акций своей компании. Это равно четырём миллиардам 100 миллионам долларов.