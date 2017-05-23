Уходящий глава ВОЗ: «Мы отреагировали на Эболу слишком поздно»

Во вторник Всемирная организация здравоохранения выбирает нового генерального директора. Днём ранее уходящий глава организации выступила с речью. В ней она призналась, что несколько лет назад ВОЗ слишком медленно отреагировала на смертоносную эпидемию Эболы, которая унесла жизни более 11 тысяч человек.

[Маргарет Чан, уходящий глава ВОЗ]:

«ВОЗ слишком поздно распознала, что вирус Эбола при его первом появлении в западной Африке будет вести себя совсем иначе, чем при прошлых вспышках в центральной Африке, где вирус был редкостью, но его знали, и сдерживающие меры были хорошо отрепетированы».

Вспышка Эболы началась в западной Африке в декабре 2013 года. В последующие 20 месяцев сильно пострадали три страны: Либерия, Гвинея и Сьерра-Леоне. В мае 2014-го организация «Врачи без границ» сообщила о серьёзной эпидемии и призвала международное сообщество и ВОЗ выделать больше людей на борьбу с Эболой. Однако Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку всемирно опасной лишь через три месяца.

[Маргарет Чан, уходящий глава ВОЗ]:

«Это произошло при мне, и я несу личную ответственность».

В то же время Маргарет Чан отметила, что неудача с Эболой стимулировала полезные реформы в ВОЗ. Также разработали вакцину и новые программы быстрого реагирования. При этом она признаётся, что этих мер по-прежнему недостаточно.

[Маргарет Чан, уходящий глава ВОЗ]:

«Как ваш генеральный директор я рассматривала своей задачей сделать всё возможное, чтобы трагедия в таком масштабе не повторилась. Время покажет, стал ли мир более защищенным в результате новой программы быстрого реагирования».

Чан — из Гонконга. Она возглавляла ВОЗ 10 лет. Нового генерального директора будут выбирать среди трёх кандидатов – из Великобритании, Эфиопии и Пакистана.