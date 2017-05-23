Интерпол объявил в розыск экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли. Его обвиняют в коррупции и незаконной слежке за политическими оппонентами в период полномочий в качестве главы государства. Этот пост он занимал с 2009 по 2014 годы.

Комиссар национальной полиции Панамы сообщил, что в отношении Мартинелли Интерпол выпустил документ под названием «красный циркуляр». В нём содержится запрос на незамедлительный арест и экстрадицию бывшего президента.

Верховный суд Панамы выдал ордер на арест Мартинелли в декабре 2015-го после того, как тот не пришёл на судебное слушание. Предполагается, что он уехал в Майами в США. В прошлом году Панама направила в Госдепартамент запрос об экстрадиции экс-президента, однако Мартинелли пока не выдали.

При этом бывший глава Панамы отрицает вину в каких-либо правонарушениях. В понедельник он написал в Twitter, что его преследует по политическим мотивам действующий президент Хуан Карлос Варела.

Варела во время правления Мартинелли занимал должность вице-президента Панамы. Ещё в 2011-м он обвинил президента в коррупции и попытках влиять на законодательную и судебную ветви власти. В ответ Мартинелли потребовал от Варелы уйти в отставку с поста вице-президента. Однако тот отказался.

Если суд Панамы признает Рикардо Мартинелли виновным по всем пунктам обвинения, то ему грозит 21 год тюрьмы.