23 мая 2017

22 погибших в результате взрыва на концерте в Манчестере

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В британском городе Манчестер предположительно произошёл теракт. В понедельник вечером на стадионе сразу после концерта популярной американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Полиция сообщает о 22 погибших и около 60 раненых.

На веб-сайте «Манчестер Арены» сказано, что бомба взорвалась в фойе, когда гости выходили со стадиона.

Всю ночь у места трагедии царила паника. Приезжали десятки машин скорой помощи, родители пытались найти своих детей, группы друзей пытались найти друг друга.

[местная жительница]:
«Я услышала очень громкий взрыв, я не поняла, что это. Все начали бежать. Мы сначала ничего не поняли, но потом все закричали, чтобы мы убегали».

[посетитель концерта]:
«Все выходили, прогремел сильнейший взрыв. Я посмотрел вверх, откуда он раздался, и увидел, что люди кричали и буквально прыгали со своих мест через головы. Все убегали».

[посетитель концерта]:
«Я был в секторе 103, когда мы услышали громкий взрыв. Многие начали говорить, что это просто колонки, все расслабились. Но, когда мы вышли из дверей, то увидели на полу кровь».

В своём Twitter певица написала, что сломлена произошедшим и очень-очень сожалеет.

«Манчестер Арена» — крупнейший крытый стадион Великобритании. Он способен вместить 23 тысячи зрителей. В тот вечер не было свободных мест.

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