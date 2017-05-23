23 мая 2017

Экономика ЕС продолжает восстанавливаться

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Экономика Евросоюза восстанавливается. Об этом в понедельник сказал вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис. По его словам, финансовое положение улучшается и в странах еврозоны, что может быть признаком восстановления стабильности.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«В этом году весенние экономические рекомендации выходят на фоне положительных изменений. Европейская экономика восстанавливается пятый год подряд. Как ожидается, в этом и следующем году ВВП вырастет на 1,9%. Роста ожидают во всех странах-членах».

Каждую весну Еврокомиссия публикует финансовые данные по каждой из 28 стран-членов. Она также издаёт рекомендации по экономическим реформам и дисциплинарным мерам в отношении стран с несбалансированными бюджетами.

В 2016 году 19 стран еврозоны сократили средний дефицит бюджета до 1,5% ВВП. В целом по Евросоюзу этот показатель в прошлом году достиг 1,7%. Это намного ниже лимита в 3%, который установлен согласно правилам ЕС.

Наибольший дефицит бюджета — в Италии и Греции. Однако, по мнению представителей Еврокомиссии, Рим предпринял достаточно усилий, чтобы в этом году привести показатели в норму.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Что касается финансов, то общая картина продолжает улучшаться. В нескольких странах по-прежнему высокий уровень государственного долга и долга корпораций. Эти показатели нужно уменьшить».

Помимо Италии и Греции лимит дефицита бюджета превышают такие страны, как Франция, Испания и Великобритания.

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