Экономика ЕС продолжает восстанавливаться

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«В этом году весенние экономические рекомендации выходят на фоне положительных изменений. Европейская экономика восстанавливается пятый год подряд. Как ожидается, в этом и следующем году ВВП вырастет на 1,9%. Роста ожидают во всех странах-членах».
Каждую весну Еврокомиссия публикует финансовые данные по каждой из 28 стран-членов. Она также издаёт рекомендации по экономическим реформам и дисциплинарным мерам в отношении стран с несбалансированными бюджетами.
В 2016 году 19 стран еврозоны сократили средний дефицит бюджета до 1,5% ВВП. В целом по Евросоюзу этот показатель в прошлом году достиг 1,7%. Это намного ниже лимита в 3%, который установлен согласно правилам ЕС.
Наибольший дефицит бюджета — в Италии и Греции. Однако, по мнению представителей Еврокомиссии, Рим предпринял достаточно усилий, чтобы в этом году привести показатели в норму.
[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Что касается финансов, то общая картина продолжает улучшаться. В нескольких странах по-прежнему высокий уровень государственного долга и долга корпораций. Эти показатели нужно уменьшить».
Помимо Италии и Греции лимит дефицита бюджета превышают такие страны, как Франция, Испания и Великобритания.