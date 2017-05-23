Печенье с лицом Трампа – лидер продаж в Нью-йоркском магазине

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:
«Трамп продаётся лучше всего, это точно. Покупают люди разного возраста: и молодёжь, и постарше».
Магазин открылся в апреле прошлого года, когда в США начиналась предвыборная гонка. А за месяц до этого Сара уже решила: фирменным товаром станет печенье с мультяшными портретами знаменитостей.
[Сара Сильверман, совладелица магазина]:
«Я думала, каких же знаменитостей стоит нарисовать. Главное — найти горячую тему. И тогда мы решили рисовать Трампа, Хиллари и Берни. Это был идеальный выбор для того времени».
Поначалу покупатели идею не оценили.
[Сара Сильверман, совладелица магазина]:
«Помню, сначала никто не заходил в магазин, и мой отец выносил печенье наружу. Потом понемногу начали приходить».
В магазине продают печенье с портретами Мишель и Барака Обамы, Ким Кардашян, Кэти Перри и других. Но лидер продаж по-прежнему – печенье с изображением Трампа.
Правда, не все хотят его есть.
[житель Нью-Йорка]:
«Одно я съел бы, но не два».
[жительница Нью-Йорка]:
«Нет, мне не хочется есть это».
[жительница Нью-Йорка]:
«Нет».
Одно печенье с портретом стоит 16 долларов.