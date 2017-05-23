23 мая 2017

Печенье с лицом Трампа – лидер продаж в Нью-йоркском магазине

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Сара Сильверман – совладелица магазина пирожных в Нью-Йорке, терпеливо рисует мультяшное лицо Дональда Трампа на сахарном печенье. За день ей предстоит нарисовать его 40 раз. Печенье с портретом нынешнего президента США — самое покупаемое.

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:
«Трамп продаётся лучше всего, это точно. Покупают люди разного возраста: и молодёжь, и постарше».

Магазин открылся в апреле прошлого года, когда в США начиналась предвыборная гонка. А за месяц до этого Сара уже решила: фирменным товаром станет печенье с мультяшными портретами знаменитостей.

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:
«Я думала, каких же знаменитостей стоит нарисовать. Главное — найти горячую тему. И тогда мы решили рисовать Трампа, Хиллари и Берни. Это был идеальный выбор для того времени».

Поначалу покупатели идею не оценили.

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:
«Помню, сначала никто не заходил в магазин, и мой отец выносил печенье наружу. Потом понемногу начали приходить».

В магазине продают печенье с портретами Мишель и Барака Обамы, Ким Кардашян, Кэти Перри и других. Но лидер продаж по-прежнему – печенье с изображением Трампа.

Правда, не все хотят его есть.

[житель Нью-Йорка]:
«Одно я съел бы, но не два».

[жительница Нью-Йорка]:
«Нет, мне не хочется есть это».

[жительница Нью-Йорка]:
«Нет».

Одно печенье с портретом стоит 16 долларов.

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