Печенье с лицом Трампа – лидер продаж в Нью-йоркском магазине

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:

«Трамп продаётся лучше всего, это точно. Покупают люди разного возраста: и молодёжь, и постарше».

Сара Сильверман – совладелица магазина пирожных в Нью-Йорке, терпеливо рисует мультяшное лицо Дональда Трампа на сахарном печенье. За день ей предстоит нарисовать его 40 раз. Печенье с портретом нынешнего президента США — самое покупаемое.

Магазин открылся в апреле прошлого года, когда в США начиналась предвыборная гонка. А за месяц до этого Сара уже решила: фирменным товаром станет печенье с мультяшными портретами знаменитостей.

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:

«Я думала, каких же знаменитостей стоит нарисовать. Главное — найти горячую тему. И тогда мы решили рисовать Трампа, Хиллари и Берни. Это был идеальный выбор для того времени».

Поначалу покупатели идею не оценили.

[Сара Сильверман, совладелица магазина]:

«Помню, сначала никто не заходил в магазин, и мой отец выносил печенье наружу. Потом понемногу начали приходить».

В магазине продают печенье с портретами Мишель и Барака Обамы, Ким Кардашян, Кэти Перри и других. Но лидер продаж по-прежнему – печенье с изображением Трампа.

Правда, не все хотят его есть.

[житель Нью-Йорка]:

«Одно я съел бы, но не два». [жительница Нью-Йорка]:

«Нет, мне не хочется есть это». [жительница Нью-Йорка]:

«Нет».

Одно печенье с портретом стоит 16 долларов.