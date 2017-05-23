В крупнейшем частном саду цветёт 8000 видов роз

Обилием цветущих роз вновь встречает посетителей крупнейший в мире частный розарий в итальянском городке Каврилья. Когда-то здесь располагался небольшой сад, в котором насчитывалось около 500 растений. Их начал выращивать вскоре после Второй мировой войны итальянец Рамбальдо Финескьи.

Позже сад перешёл к его сыну Джанфранко. Хирург по профессии, он оказался и страстным любителем цветов. При нём небольшой сад превратился в огромный розарий на площади в три гектара.

После смерти Джанфранко в 2010 году о розарии начали заботиться его дочери. Они называют этот сад музеем роз.

[Кристина Финескьи, дочь Джанфранко Финескьи]:

«Нельзя, чтобы всё это пропало. За всем этим стоят годы исследований, страсть и любознательность». [Сильвия Финескьи, дочь Джанфранко Финескьи]:

«Мой отец был хирургом-ортопедом. Работа была его огромным увлечением, и таким же увлечением стали розы. У него было две сильных страсти: розы и музыка».

В ботаническом саду растут более 8000 различных видов цветов. Среди них дикие розы, которые можно встретить в разных уголках планеты, множество старинных сортов, с длинной родословной, а также – гибриды, которые выводят с конца позапрошлого столетия.

По розарию свободно гуляют собаки, кошки и даже красавцы-павлины. Они добавляют шарма прекрасному саду.

[посетитель]:«Здесь всё отлично организовано, сад очень известен, павлины красивые прогуливаются, и животные свободно ходят, поэтому сад уникален».

Но, конечно, самые сильные впечатления производят сами розы.

[посетитель]:«Я просто поражён этим зрелищем. Розы очень красивые. В них столько эстетики. Они тянутся к небу, и рождается прекрасный пейзаж».

В розарий постоянно приезжают из разных уголков мира профессионалы, которые изучают и разводят эти цветы.

[Сильвия Финескьи, дочь Джанфранко Финескьи]:«Некоторые розы, пусть и красивые, вытесняются другими, не менее красивыми новыми сортами, и пропадают с рынка. Это относится к античным розам, а также к цветам 40-х, 50-х и 70-х годов, которые больше не продают даже их гибридизаторы. Но здесь их собирают и сохраняют».

Розарий Джанфранко Финескьи открыт для посетителей с мая по август. В другое время года здесь проходят ботанические конференции.