Деревянные скульптуры в фантастическом лесу

[Ольга, посетительница выставки]:

«Тут, правда, как в Лукоморье, вначале там особенно, из сказки Пушкина».

Эльфы, диковинные птицы и звери заполонили лесопарк близ Иркутска. Здесь проходит фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье». 150 творений расположились между деревьями. Посетители попадают в сказочный лес.

Идея создать такой парк родилась у бизнесмена Ивана Бутенко более 30 лет назад. Тогда он, будучи студентом, строил детские деревянные площадки.

[Иван Бутенко, организатор выставки]:

«Мы строили детские площадки игровые из дерева. И тогда, глядя на настоящих мастеров (я не являюсь мастером), как они работают с деревом, родилась идея сделать парк интересный. Прошло много лет. Мои мечты воплотились в «Лукоморье»».

Первый фестиваль Иван организовал в 2011 году. С тех пор поработали в парке и посетили его десятки скульпторов со всего мира.

В этом году участие в конкурсе приняли 43 мастера из разных регионов России, а также из Франции, Швейцарии, Индии, Китая, Японии, Аргентины, Эквадора и Зимбабве.

Адриана приехала из Аргентины. Дорога заняла около пяти дней.

[Адриана, участница из Аргентины]:

«В Аргентине у нас другая древесина, очень-очень твёрдая, одна из самых твёрдых в мире. А сосны – мягкие, из них очень хорошо получаются скульптуры».

Тема выставки этого года – «Надежда». Победу одержал Хикару Кодама из Японии. Его считают одним из лучших скульпторов по дереву в мире.

Он изобразил женщину с шестью руками, тремя лицами и крыльями ангела.

[Хикару Кодама, победитель конкурса]:

«Эта скульптура показывает желания новорождённых, тех, кто подрастает, взрослых, умирающих и тех, кто уже умер. Вот, что я хотел выразить».

Кодама увезёт домой денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Это около 2600 долларов США.