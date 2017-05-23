Верблюжьи скачки прошли в иорданской пустыне

Сеть поднимается, и верблюды пускаются бежать. Они соревнуются на скорость в иорданской красной пустыне Вади-Рам.

Ещё нет и шести утра. Начинают рано, пока не так жарко.

Верблюды мчат по ограждённой трассе. А рядом едут и их владельцы. Подгоняют своих скакунов гудками автомобиля или голосом. Верблюды слышат их через громкоговорители, закреплённые на их спинах.

В этот раз в двухдневном мероприятии участвовали 240 верблюдов. Животных поделили на возрастные категории. Они участвуют в нескольких скачках с дистанциями от 1 до 3 километров.

[Имад Фаррадж, участник скачек]:

«Это традиционные скачки. Такие проводили ещё наши дедушки».

Раньше во время скачек на спинах животных сидели дети. Однако позже это запретили. Теперь владельцы скакунов решили обратиться к высоким технологиям и использовать робожокеев.

[Махмуд Мохаммад, участник скачек]:

«Каждый участник хочет победить. Одному нашему верблюду прочили победу, но он не смог добежать первым. Мы заняли 2-е и 3-е места».

Каждый победитель получил трофей и денежный приз в размере до 560 долларов США.

Трасса находится в более чем 300 километрах к югу от столицы Иордании, города Амман. Её построили в 2005 году на средства президента Объединённых Арабских Эмиратов.

Скачки верблюдов очень популярны. На них приезжают посмотреть со всей Иордании, а также из других стран региона.