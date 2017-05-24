Беженцы находят общий язык с гонконгцами благодаря футболу

На футбольном поле в Гонконге тренируются 20 африканских беженцев. Они готовятся к дружескому матчу с местной командой. Такие встречи проходят здесь каждый месяц уже целый год.

Идея создать футбольную команду из мигрантов принадлежит Медарду Койя – тренеру из Центральноафриканской Республики. Он заметил, что его друзья-беженцы стараются влиться в местное сообщество, но им трудно. А спорт помогает найти общий язык.

[Медард Койя, футбольный тренер]:

«Футбол объединяет людей. Даже если ты приехал из Африки, Европы, Америки или Азии, когда идёшь играть в футбол, знаешь, что можно просто наслаждаться, бегать вместе, прыгать вместе и даже падать вместе. Поэтому мы хотим таким способом сказать, что любим Гонконг».

Тренировки проходят два раза в неделю. Помогают футболистам отвлечься от повседневных трудностей. У многих будущее неопределённое. За последние восемь лет Гонконг одобрил заявки только 52 беженцев. При этом запрос на убежище подали более 8000 человек. Причём люди ждут, пока рассмотрят их документы, по несколько лет.

[футболист-беженец]:

«Когда я играю в футбол, у меня столько эмоций, я счастлив. Едва выхожу на поле, на душе становится спокойней».

Беженцы в Гонконге не имеют права работать. Им выдают пособие на оплату жилья и продуктовые талоны. И даже если кто-то получит убежище, в этом городе его не оставят. Гонконг расселяет мигрантов в другие места.

[Роберт Тиббо, адвокат-правозащитник]:

«Если под дискриминацию подпадают все, кто не китайцы или люди с другим цветом кожи, то это влияет на отношение к ним всего общества».

Однако на футбольном поле царят мир и взаимопонимание.

[гонконгский футболист]:

«Мы не судим об их работе или о них самих. Здесь все думают про футбол. Когда играем, мы одна семья».

Тренер Медард Койя надеется, что когда-нибудь его команда сможет выступить и на чемпионате Гонконга. Ну а пока дружеские матчи и тренировки помогают беженцам-футболистам сохранять оптимизм.