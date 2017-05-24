24 мая 2017

Греция не смогла договориться о списании части долга

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Жители Греции разочарованы, но не удивлены. На очередной встрече Еврогруппы власти не смогли договориться с кредиторами о списании части долга. Также стране не удалось добиться нового транша финансовой помощи.

На эту встречу Афины возлагали большие надежды. Перед ней парламент Греции поспешил утвердить новое сокращение пенсий и повышение налогов. Однако министры финансов зоны евро решили отложить решение ещё на три недели. Они сказали, что страна по-прежнему должна внедрить все принятые ранее реформы.

На улицах Афин кто-то недоволен действиями кредиторов, а кто-то ругает правительство.

[Яннис Кофинас, житель Афин]:
«С долгом ничего нельзя поделать, и при такой экономике восстановления быть не может. Мне кажется, кредиторы тянут время по своим личным причинам».

[Мария, жительница Афин]:
«Мне противно, я уже не надеюсь, что правительство что-то сделает, мне кажется, оно нам постоянно лжёт».

Правительство Греции говорит, что выполнило все свои обязательства, и что теперь своё слово должны сказать кредиторы.

[Димитрис Цанакопулос, спикер правительства]:
«Греция внедрила всё, что обещала. Теперь кредиторы, которые несут моральную, политическую и юридическую ответственность, должны выполнить свои обещания».

Тем временем, у Министерства труда Греции состоялся протест госслужащих, работающих по контракту. Они вышли, поскольку многие из них после внедрения мер экономии останутся без работы.

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