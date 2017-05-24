Главой ВОЗ выбрали эфиопа

[Дерек Уолтон, советник по правовым вопросам ВОЗ]:
«70-я Всемирная ассамблея здравоохранения по предложению исполнительного совета назначает генеральным директором ВОЗ доктора Тедроса Аданома Гебреисуса».
На высокий пост претендовали также кандидаты из Великобритании и Пакистана. В первом раунде голосования Гебреисус набрал более половины голосов 189 делегатов. И во втором раунде обошёл британца Дэвида Набарро.
[Тедрос Аданом Гебреесус, новоизбранный глава ВОЗ]:
«Все дороги ведут к медобслуживанию мирового охвата – вот мой главный приоритет. В настоящее время только у половины населения Земли есть нормальный доступ к здравоохранению. Это нужно кардинально исправить. Путь очень ясен. Цели устойчивого развития дают ВОЗ возможность значительно расширить доступ к здравоохранению».
[Салли Дэвис, главный врач Великобритании]:
«Великобритания поздравляет нового генерального директора – вас, Тедрос. Теперь у вас чёткий мандат. Мы приветствуем ваши обещания относительно прозрачности, предоставления медуслуг и реформы».
Гебреесус сменит на посту Маргарет Чан из Гонконга. Она занимала его два срока подряд – 10 лет. Её полномочия истекают 30 июня.