Fiat Chrysler оказался в центре нового «дизельного скандала»

Новый «дизельный скандал» разгорается в США. Власти страны предъявили иск автомобилестроительной компании Fiat Chrysler. Автопроизводителя обвиняют в том, что он устанавливал незаконное программное обеспечение. Оно занижало показатели вредных выбросов во время официальных проверок.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, нелегальное ПО установлено на 104 тысячах дизельных автомобилей. Речь идёт о моделях Dodge Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee 2014-2016 годов выпуска.

Иск правительства США будет рассматривать суд Детройта. В нём у Fiat Chrysler требуют исправить фальсифицирующее программное обеспечение и больше не устанавливать его на новые машины. Если суд признает автопроизводителя виновным, то ему грозит штраф на сумму до 4 миллиардов 600 миллионов долларов.

Впрочем, власти страны надеются на мирное урегулирование проблемы, как это произошло с концерном Volkswagen. В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США также обвинило немецкого производителя в установке фальсифицирующего ПО на дизельные автомобили и потребовало отозвать почти полмиллиона машин.

Руководство концерна признало вину и сообщило, что по всему миру продано одиннадцать миллионов таких автомобилей. Их выпускали под маркой Volkswagen, Audi и Skoda. Автогигант в общей сложности потратит около 25 миллиардов долларов на компенсацию ущерба клиентам и на урегулирование конфликта с властями США.

Между тем, компания Fiat Chrysler пока отрицает вину в правонарушениях. После публикаций сообщений в СМИ об иске акции компании сразу упали на 3%, немного позже их стоимость понизилась ещё на 2,4%.