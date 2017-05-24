Fiat Chrysler оказался в центре нового «дизельного скандала»

По данным Агентства по охране окружающей среды США, нелегальное ПО установлено на 104 тысячах дизельных автомобилей. Речь идёт о моделях Dodge Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee 2014-2016 годов выпуска.
Иск правительства США будет рассматривать суд Детройта. В нём у Fiat Chrysler требуют исправить фальсифицирующее программное обеспечение и больше не устанавливать его на новые машины. Если суд признает автопроизводителя виновным, то ему грозит штраф на сумму до 4 миллиардов 600 миллионов долларов.
Впрочем, власти страны надеются на мирное урегулирование проблемы, как это произошло с концерном Volkswagen. В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США также обвинило немецкого производителя в установке фальсифицирующего ПО на дизельные автомобили и потребовало отозвать почти полмиллиона машин.
Руководство концерна признало вину и сообщило, что по всему миру продано одиннадцать миллионов таких автомобилей. Их выпускали под маркой Volkswagen, Audi и Skoda. Автогигант в общей сложности потратит около 25 миллиардов долларов на компенсацию ущерба клиентам и на урегулирование конфликта с властями США.
Между тем, компания Fiat Chrysler пока отрицает вину в правонарушениях. После публикаций сообщений в СМИ об иске акции компании сразу упали на 3%, немного позже их стоимость понизилась ещё на 2,4%.