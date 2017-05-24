Премьер-министр Тереза Мэй: «Новые теракты почти неизбежны»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повысила уровень террористической угрозы в стране с «серьёзного» до «критического». Это произошло после атаки смертника в Манчестере, в результате которой погибло 22 человека, включая детей.

Мэй сказала, что безопасность в ключевых местах усилят: направят туда военных. Представители вооружённых сил также будут охранять массовые мероприятия, такие как концерты и спортивные чемпионаты.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Вероятность нападения остаётся не просто очень высокой — новые нападения почти неизбежны. Изменение уровня угрозы означает, что мы направим подкрепление полиции, которая охраняет нашу безопасность».

Теракт в Манчестере произошёл вечером в понедельник после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Полиция назвала имя возможного террориста-смертника. Это 22-летний Салман Абеди. Сообщается, что молодой человек родился в Манчестере, а его семья родом из Ливии. Власти говорят, что теперь главная задача — понять, действовал нападавший один или же у него были сообщники.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Кроме самого террориста погибло 22 человека, 59 получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии».

Мир выражает свои соболезнования. В знак солидарности с жертвами теракта погасли огни на Эйфелевой башне в Париже и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Кроме того, около 6000 человек в среду собрались в центре Манчестера, чтобы почтить память погибших.

[житель Манчестера]:

«Манчестер уже сталкивался с подобным в прошлом. Мы стали больше, лучше и сильнее. Люди могут сказать, что это худшие дни нашей истории, но я могу сказать, что это самые великие моменты. В течение нескольких минут после нападения люди начали предлагать пострадавшим ночлег и еду».

[житель Манчестера]:«Все шокированы, я тоже был в шоке. Такие вещи происходят, но когда это затрагивает близких людей, тех, кто тебе небезразличен, то это очень нехорошо».

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России и многих странах террористическая организация «Исламское государство».