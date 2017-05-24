На Кубе открылся первый 5-звёздочный отель

Власти Кубы отдали под отель здание XIX века. Его отреставрировала французская строительная компания. Управлять отелем будет международная гостиничная сеть Kempinski. В здании разместились 246 номеров, есть и бассейн.
[жительница Гаваны]:
«Прекрасная идея — подарить городу ещё одну узнаваемую черту. Пока мне всё нравится. Здесь отлично поработали».
[житель Гаваны]:
«Думаю, получилось замечательно. Отель придаёт городу больше очарования и говорит об экономическом прогрессе».
Кубинское правительство старается привлечь больше иностранных инвестиций, которые помогут развитию туризма. После потепления отношений между Гаваной и Вашингтоном в 2016 году на остров начали приезжать американцы. До этого посещать Кубу им было запрещено.
Если дипломатические отношения между двумя странами сохранятся, то к 2025-му число туристов из США на Кубе возрастёт до двух миллионов в год. При этом в 2016-м на острове в общей сложности побывали четыре миллиона путешественников.
Пятизвёздочный отель в Гаване – это лишь один из 110 проектов в портфеле Министерства туризма Кубы.