В аэропорту Хельсинки тестируют систему распознавания лиц

Некоторым пассажирам в аэропорту Хельсинки не нужно рыться в сумках в поисках документов и кодов регистрации. Теперь всё, что им нужно, — это их лицо.

Крупнейшая авиакомпания Финляндии тестирует новую технологию распознавания лица. Услуга предоставляется некоторым клиентам, с приоритетным статусом.

Пассажиры могут подойти к стойке регистрации и сразу получить свой посадочный талон. Цель – упростить процесс посадки в самолёт.

[Сари Неванлинна, представитель Finnair]:

«Мы можем сделать путешествие по аэропорту для клиентов более быстрым и простым. Это, конечно, хорошо».

Для тестирования отобрали 1000 постоянных клиентов авиакомпании. Они установили приложение Finnair на свои смартфоны и загрузили по три селфи в облачную систему, чтобы создать уникальный биометрический профайл.

Благодаря этому камера в аэропорту моментально «узнаёт» человека.

[Сари Неванлинна, представитель Finnair]:

«Клиенты приезжают в аэропорт, приходят на регистрацию, а менеджер на стойке уже знает имя клиента и куда он направляется».

Звучит захватывающе. Но некоторые эксперты говорят, что такая технология затрагивает вопрос защиты личных данных. Технология распознавания лица может быть использована без согласия клиентов. Кроме того, данные в сети могут быть похищены.

[Йенс Кремер, профессор Университета Хельсинки]:

«С одной стороны, конечно, технология очень интересная. С другой, каждая технология подразумевает определённый риск. Функция распознавания лица затрагивает вопрос конфиденциальности».

При этом, даже если систему внедрят, необходимо решить некоторые трудности. Например, как распознать лицо, если человек в тёмных очках, или если в объектив камеры попала группа пассажиров.

Тем временем, в авиакомпании говорят, что собираются тестировать технологию распознавания лица и в зоне посадки в самолёт. Здесь хотят отказаться от очередей у стойки проверки посадочных талонов. Пассажиры будут сразу заходить в салон, а система сама будет проверять пассажиров по лицам.