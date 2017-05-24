В аэропорту Хельсинки тестируют систему распознавания лиц

Крупнейшая авиакомпания Финляндии тестирует новую технологию распознавания лица. Услуга предоставляется некоторым клиентам, с приоритетным статусом.
Пассажиры могут подойти к стойке регистрации и сразу получить свой посадочный талон. Цель – упростить процесс посадки в самолёт.
[Сари Неванлинна, представитель Finnair]:
«Мы можем сделать путешествие по аэропорту для клиентов более быстрым и простым. Это, конечно, хорошо».
Для тестирования отобрали 1000 постоянных клиентов авиакомпании. Они установили приложение Finnair на свои смартфоны и загрузили по три селфи в облачную систему, чтобы создать уникальный биометрический профайл.
Благодаря этому камера в аэропорту моментально «узнаёт» человека.
[Сари Неванлинна, представитель Finnair]:
«Клиенты приезжают в аэропорт, приходят на регистрацию, а менеджер на стойке уже знает имя клиента и куда он направляется».
Звучит захватывающе. Но некоторые эксперты говорят, что такая технология затрагивает вопрос защиты личных данных. Технология распознавания лица может быть использована без согласия клиентов. Кроме того, данные в сети могут быть похищены.
[Йенс Кремер, профессор Университета Хельсинки]:
«С одной стороны, конечно, технология очень интересная. С другой, каждая технология подразумевает определённый риск. Функция распознавания лица затрагивает вопрос конфиденциальности».
При этом, даже если систему внедрят, необходимо решить некоторые трудности. Например, как распознать лицо, если человек в тёмных очках, или если в объектив камеры попала группа пассажиров.
Тем временем, в авиакомпании говорят, что собираются тестировать технологию распознавания лица и в зоне посадки в самолёт. Здесь хотят отказаться от очередей у стойки проверки посадочных талонов. Пассажиры будут сразу заходить в салон, а система сама будет проверять пассажиров по лицам.