Мир обсуждает в Канкуне, как справляться со стихийными бедствиями

В мексиканском Канкуне делегаты со всего мира решают, как сократить человеческие и экономические потери от стихийных бедствий. Конференция проходит в рамках Международной стратегии ООН по уменьшению опасности бедствий.

Несколько лет назад приняли Сендайскую рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. В ней звучал призыв увеличить инвестиции в эту область. В Канкуне подводят промежуточные итоги.

[Роберт Глассер, глава МСУОБ ООН]:

«Прогресс очень выдающийся и поразительный, но, конечно же, больших проблем по-прежнему много. На фоне быстрого потепления климата наше совместное обязательство спасать людей и избежать потери триллионов долларов инвестиций в социальное и экономическое развитие сегодня становится ещё более срочным».

По данным ООН, масштабные бедствия – как природные, так и рукотворные, — ежегодно обходятся планете в 520 миллиардов долларов. И 26 миллионов человек ежегодно нищают в результате них. А в бедных странах катастрофы могут полностью уничтожить весь ВВП за одну ночь.

В Мексике встречу проводят неслучайно. Она постоянно страдает от ураганов. Здесь также находятся одни из самых активных в мире вулканов. При этом страна подаёт другим пример того, как с этим справляться.

[Амина Мохаммед, первый заместитель Генсекретаря ООН]:

«Во многих странах вероятность масштабных бедствий значительно снизилась благодаря более сильным институтам, прочным законодательным и политическим основам, лучшей готовности, совершенствованию систем предупреждения и лучшему пониманию риска бедствий, а также – лучшему взаимодействию с гражданским обществом и большей прозрачности. И Мексика, где мы собрались сегодня, — лидер в снижении риска стихийных бедствий». [Энрике Пенья Ньето, президент Мексики]:

«На практике мы поняли, что необходимо действовать заранее. Скорость реакции важна, но ещё важнее быть готовыми к внезапным событиям».

В рамках трёхдневного мероприятия заслушают мнения стран, которые больше всего страдают от стихийных бедствий. Также предложат практические системы раннего предупреждения об опасностях, которые помогут избежать человеческих жертв.

Первую подобную конференцию созвали после разрушительного цунами в Индийском океане, в результате которого погибло более 200 тысяч человек. С тех пор провели пять саммитов.