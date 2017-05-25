Чрезвычайное положение во Франции продлят до 1 ноября

[Эдуар Филипп, премьер-министр Франции]:

«Президент Республики сегодня утром попросил нас продлить чрезвычайное положение. Это будет сделано после подготовки соответствующего законопроекта».

Во Франции продлят режим чрезвычайного положения до 1 ноября. Об этом президент Эммануэль Макрон попросил парламент. По его мнению, стране по-прежнему угрожают теракты.

Решение продлить режим ЧП президент Франции принял после теракта в Великобритании. Он произошёл 22 мая в Манчестере после концерта американской певицы Арианы Гранде. По данным полиции, погибло 22 человека, ранены 120, из них 59 человек — в тяжёлом состоянии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещённая в России и других странах.

Премьер-министр Эдуар Филипп подчеркнул, что Франция солидарна с Великобританией в вопросах обеспечения безопасности. Она также поможет британским спецслужбам в расследовании.

[Эдуар Филипп, премьер-министр Франции]:

«Соединённое Королевство и Франция ведут борьбу с одним и тем же врагом и входят в одну международную коалицию, которую создали для войны с ИГИЛ на территориях, захваченных исламистами».

Чрезвычайное положение действует во Франции с 14 ноября 2015 года. Его ввели после серии терактов в Париже и его пригороде. Жертвами взрывов стали 130 человек, более 350 получили ранения.

Режим ЧП продлевали во Франции несколько раз. Действие последней пролонгации заканчивается 15 июля.