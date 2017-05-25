ООН скептически отнеслась к заявлению президента Южного Судана

США, Великобритания и ООН сказали, что проверят на практике заявление президента Южного Судана Сальваторе Киира. В начале недели он объявил, что в одностороннем порядке вводит режим прекращения огня, а также собирается освободить политзаключённых.

В Совете Безопасности ООН сказали, что прекращение огня по времени совпало с началом сезона дождей. А в этот период бои обычно и так стихают. Кроме того, западные страны указывают на отсутствие договора между президентом и повстанцами. То есть, невозможно понять, когда прекращение огня вступит в силу.

[Дэвид Ширер, спецпредставитель ООН по Южному Судану]:

«Мы будем внимательно следить за тем, сколько политических заключённых в итоге освободят, и смогут ли представители наблюдательной миссии прекращения огня свободно перемещаться и оценивать ситуацию. Мы сможем убедиться в этом только на практике». [Мэтью Райкрофт, постоянный представитель Великобритании при ООН]:

«Наш долг — убедиться, что заявления президента имеют вес, и что это не просто подходящее время для подобных заявлений, когда начался сезон дождей. В день, когда объявили о прекращении огня, правительственные войска продолжали наступать, а боевики — атаковать. Поэтому я отношусь ко всему со скептицизмом и без удивления».

Южный Судан – молодая страна, которая образовалась в 2011 году после отделения от Судана. С 2013 года она находится в состоянии гражданской войны. Властям, которые относятся к народности динка, противостоит вооружённые представители народа нуэр. В 2015 году стороны подписали мирное соглашение. Однако менее чем через год столкновения вспыхнули снова.

За время конфликта более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

В среду ООН объявила, что предоставит дополнительные 330 миллионов долларов на гуманитарную помощь Южному Судану, Нигерии, Сомали и Йемену. Она включит продукты питания, воду, медпрепараты и палатки для людей, пострадавших от военных конфликтов и голода.