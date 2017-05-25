Бельгиец устроился на работу своей мечты — стал отшельником

[Стан Вануитрехт, настоятель скита]:

«Мне нужна тишина, время для молитвы и созерцания. И здесь у меня этого предостаточно. Каждое утро и каждый вечер – тишина».

Бывший техник-испытатель из Бельгии, 58-летний Стан Вануитрехт, наслаждается работой мечты. Его наняли отшельником-настоятелем скита на скале, близ австрийского городе Зальфельден.

Стана выбрали из около 70 претендентов из США, Индии, Австралии и других стран. Все они подали заявки на неоплачиваемую должность в одном из последних в Европе приютов отшельников.

На сайте католического прихода города было указано, что кандидат должен быть «в мире с собой и близок с христианской верой».

Скит построили 350 лет назад. Здесь нет ни электричества, ни водопровода, ни отопления. Зато открываются завораживающие виды.

За водой приходится спускаться на 250 метров вниз.

[Стан Вануитрехт, настоятель скита]:

«Дважды в неделю я хожу в город в магазин. Душ принимаю там в спортивном центре. Готовлю здесь на дровах, так же, как и дома. На самом деле, здесь всё почти как дома».

Обычно настоятели этого скита живут здесь по много лет, а потом сами ищут себе замену. Но последний отшельник решил уволиться, прожив здесь не более года. Смотритель до него пробыл на скале более 10 лет.

Претендентов предупредили сразу, что полноценной жизни отшельника у них не будет, ведь скит посещают туристы и верующие. Они приходят насладиться видами, помолиться и поговорить.

[Стан Вануитрехт, настоятель скита]:«Когда идёт дождь, посетителей немного. Но зато очень красиво. Туман, дождь… Мне даже нравятся ливни, тоже красиво. Здесь всегда красиво, в любую погоду».

Для гостей у настоятеля всегда подготовлены шнапс и пирог. В ските он будет жить сезонно с апреля по ноябрь.