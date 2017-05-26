В Нижнем Новгороде прошёл «Ресторанный день»

Но вот сами заведения могут быть весьма нетривиальными. Например, здесь подают еду лишь тем, кто завязал глаза. Только так можно по-настоящему насладиться вкусом, считают сотрудники кафе.
[сотрудница кафе]:
«В обычной жизни мы не замечаем вкус еды, потому что нас постоянно отвлекают какие-то другие обстоятельства. И сейчас, когда вы закрыли глаза, у вас есть возможность ощутить на самом деле её вкус, закрутить свой роман с едой».
Открыть ресторан или кафе можно в любом уголке города: на улице, в парке, во дворе, в офисе или у себя дома. Блюда готовят как экзотические, так и вполне привычные русским людям. Однако безусловные фавориты на празднике – пицца и гамбургеры.
[Елизавета, посетительница фестиваля]:
«Первый раз на «Ресторанном дне». Очень много слышали, поэтому пошли посмотреть. Пока ещё ничего не попробовали, видим очереди, понимаем, что нижегородцы очень любят пиццу и бургеры, потому что там самые огромные очереди».
Для многих местных жителей «Ресторанный день» — это возможность недорого отведать разные блюда.
[Анастасия, посетительница фестиваля]:
«На самом деле всё так дорого, что часто в рестораны не ходим. Поэтому вот так выскочить на «Ресторанный день» и попробовать что-нибудь – что-нибудь эдакое интересное. Попробовала суп в стакане с кедровыми орехами и клубникой и жареный сыр».
В однодневных ресторанчиках можно попробовать пасту, тосты с лососем, яйцом и голландским соусом, а также домашние пироги и торты.
«Ресторанный день» — это международный фестиваль. Он проходит в разных странах мира четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре.